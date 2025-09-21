flag
20 франков 1889 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1889 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1889 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1889
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1889 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 30674 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
444 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Negrini - 1 июня 2024
ПродавецNegrini
Дата1 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Münzenonline - 26 апреля 2024
ПродавецMünzenonline
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе AURORA - 25 января 2024
ПродавецAURORA
Дата25 января 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - 26 ноября 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата26 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Heritage - 23 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата23 ноября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Numismatica Luciani - 10 ноября 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата10 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе Stephen Album - 21 сентября 2025
ПродавецStephen Album
Дата21 сентября 2025
СохранностьMS61 NGC
К аукциону
Швейцария 20 франков 1889 B на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1889 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1889 года с буквами B составляет 560 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1889 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1889 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1889 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1889 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
