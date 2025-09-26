20 франков 1888 года B (Швейцария, Конфедерация)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC4,224
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал20 франков
- Год1888
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1888 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Sima Srl за 22000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2023.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1888 года B?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1888 года с буквами B составляет 9000 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1888 года с буквами B?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1888 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1888 года со знаком B?
Для продажи 20 франков 1888 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.