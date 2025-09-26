flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1888 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1888 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1888 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC4,224

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1888
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (211)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1888 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Sima Srl за 22000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Nomisma - 6 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата6 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
12564 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
11483 $
Цена в валюте аукциона 9500 CHF
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Aurora Numismatica - 18 марта 2025
ПродавецAurora Numismatica
Дата18 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Auctiones - 15 декабря 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе ANTIUM AURUM - 26 сентября 2025
ПродавецANTIUM AURUM
Дата26 сентября 2025
СохранностьUNC
К аукциону
Швейцария 20 франков 1888 B на аукционе Künker - 7 октября 2025
ПродавецKünker
Дата7 октября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1888 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1888 года с буквами B составляет 9000 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1888 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1888 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1888 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1888 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
