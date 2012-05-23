flag
20 франков 1887 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1887 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1887 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC176

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1887
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1887 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе SINCONA AG за 210000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2012.

Швейцария 20 франков 1887 B на аукционе SINCONA - 17 мая 2017
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2017
СохранностьAU
Цена
122156 $
Цена в валюте аукциона 120000 CHF
Швейцария 20 франков 1887 B на аукционе Heritage - 11 августа 2016
Швейцария 20 франков 1887 B на аукционе Heritage - 11 августа 2016
ПродавецHeritage
Дата11 августа 2016
СохранностьMS63 PCGS
Цена
105750 $
Цена в валюте аукциона 105750 USD
Швейцария 20 франков 1887 B на аукционе SINCONA - 23 мая 2012
ПродавецSINCONA
Дата23 мая 2012
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1887 B на аукционе Leu - 25 октября 1999
ПродавецLeu
Дата25 октября 1999
СохранностьНет оценки
Цена

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1887 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1887 года с буквами B составляет 150000 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1887 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1887 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1887 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1887 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

