20 франков 1886 года (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1886 года - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1886 года - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC250,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1886
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (215)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1886 года. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 3500 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Nomisma - 6 сентября 2025
ПродавецNomisma
Дата6 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Heritage - 21 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата21 августа 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 94000 JPY
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
ПродавецInAsta
Дата17 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Katz - 13 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата13 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Coin Cabinet - 4 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 марта 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе CoinsNB - 18 января 2025
ПродавецCoinsNB
Дата18 января 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Rhenumis - 14 января 2025
ПродавецRhenumis
Дата14 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Numismatica Ranieri - 13 ноября 2024
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 7 ноября 2024
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата7 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону
Швейцария 20 франков 1886 на аукционе V. GADOURY - 4 октября 2025
ПродавецV. GADOURY
Дата4 октября 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1886 года?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1886 года составляет 490 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1886 года?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1886 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1886 года?

Для продажи 20 франков 1886 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

