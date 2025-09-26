flag
20 франков 1883 года (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1883 года - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1883 года - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Nomisma Aste

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC250,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1883
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (307)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1883 года. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 80000 DKK. Торги состоялись 2 ноября 2020.

Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Zöttl - 6 сентября 2025
ПродавецZöttl
Дата6 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Heritage - 7 августа 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Heritage - 7 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Heritage - 7 августа 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Heritage - 7 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Heritage - 31 июля 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Heritage - 31 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma - 3 июля 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma - 3 июля 2025
ПродавецNomisma
Дата3 июля 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Zöttl - 31 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата31 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Stack's - 16 мая 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Stack's - 16 мая 2025
ПродавецStack's
Дата16 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Швейцария 20 франков 1883 на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1883 года?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1883 года составляет 550 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1883 года?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1883 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1883 года?

Для продажи 20 франков 1883 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

