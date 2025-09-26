20 франков 1883 года (Швейцария, Конфедерация)
Фотография: Nomisma Aste
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC250,000
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал20 франков
- Год1883
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1883 года. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 80000 DKK. Торги состоялись 2 ноября 2020.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1883 года?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1883 года составляет 550 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1883 года?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1883 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1883 года?
Для продажи 20 франков 1883 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.