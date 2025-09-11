flag
10 франков 1916 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 10 франков 1916 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 10 франков 1916 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC130,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал10 франков
  • Год1916
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (127)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 10 франков 1916 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3069 проданному на аукционе SINCONA AG за 7560 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
ПродавецCOINSNET
Дата30 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Aurea - 12 декабря 2024
ПродавецAurea
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 17 ноября 2024
ПродавецNomisma Aste
Дата17 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Rzeszowski DA - 10 ноября 2024
ПродавецRzeszowski DA
Дата10 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Hermes Auctions - 11 июня 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата11 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 30 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 апреля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Stack's - 1 марта 2024
ПродавецStack's
Дата1 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе InAsta - 8 февраля 2024
ПродавецInAsta
Дата8 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Teutoburger - 4 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата4 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Teutoburger - 4 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата4 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 17 сентября 2023
ПродавецAuctiones
Дата17 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 10 франков 1916 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 франков 1916 года "Вренели" с буквами B составляет 250 USD. В монете содержится 2,9032 гр чистого золота, поэтому ниже 342,49 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1916 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 10 франков 1916 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1916 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 10 франков 1916 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

