10 франков 1915 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 10 франков 1915 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 10 франков 1915 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC400,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал10 франков
  • Год1915
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (158)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 10 франков 1915 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 5690 проданному на аукционе SINCONA AG за 750 CHF. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе WCN - 14 августа 2025
ПродавецWCN
Дата14 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Niemczyk - 2 июля 2025
ПродавецNiemczyk
Дата2 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе AURORA - 15 мая 2025
ПродавецAURORA
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Hermes Auctions - 1 апреля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата1 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Nomisma - 14 марта 2025
ПродавецNomisma
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Numisbalt - 9 февраля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Katz - 14 января 2025
ПродавецKatz
Дата14 января 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 11 января 2025
ПродавецVL Nummus
Дата11 января 2025
СохранностьAU
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Aurea - 12 декабря 2024
ПродавецAurea
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Rzeszowski DA - 10 ноября 2024
ПродавецRzeszowski DA
Дата10 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2024
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2024
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Stephen Album - 22 сентября 2024
ПродавецStephen Album
Дата22 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 17 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата17 июля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Hermes Auctions - 2 июля 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата2 июля 2024
СохранностьMS63 CPRC
Цена
******
Швейцария 10 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 10 франков 1915 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 франков 1915 года "Вренели" с буквами B составляет 290 USD. В монете содержится 2,9032 гр чистого золота, поэтому ниже 342,49 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1915 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 10 франков 1915 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1915 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 10 франков 1915 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
