10 франков 1914 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 10 франков 1914 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 10 франков 1914 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC200,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал10 франков
  • Год1914
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 10 франков 1914 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3068 проданному на аукционе SINCONA AG за 7102 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Aurea - 12 декабря 2024
ПродавецAurea
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
209 $
Цена в валюте аукциона 5000 CZK
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Chaponnière - 8 декабря 2024
ПродавецChaponnière
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Astarte S.A. - 29 октября 2024
ПродавецAstarte S.A.
Дата29 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Pesek Auctions - 26 сентября 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата26 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Hermes Auctions - 2 июля 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата2 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе MDC Monaco - 22 июня 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата22 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Astarte S.A. - 12 мая 2024
ПродавецAstarte S.A.
Дата12 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Schulman - 27 марта 2024
ПродавецSchulman
Дата27 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 17 сентября 2023
ПродавецAuctiones
Дата17 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе iBelgica - 21 июня 2023
ПродавецiBelgica
Дата21 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 18 июня 2023
ПродавецAuctiones
Дата18 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 22 апреля 2023
ПродавецVL Nummus
Дата22 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1914 B "Вренели" на аукционе Heritage - 22 декабря 2022
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 10 франков 1914 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 франков 1914 года "Вренели" с буквами B составляет 240 USD. В монете содержится 2,9032 гр чистого золота, поэтому ниже 342,49 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1914 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 10 франков 1914 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1914 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 10 франков 1914 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

