10 франков 1913 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 10 франков 1913 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 10 франков 1913 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC600,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал10 франков
  • Год1913
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (199)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 10 франков 1913 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2017 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1469 USD. Торги состоялись 31 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Heritage Eur - 19 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата19 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 25 апреля 2025
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата25 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Schulman - 25 марта 2025
ПродавецSchulman
Дата25 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Nomisma - 14 марта 2025
ПродавецNomisma
Дата14 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 11 января 2025
ПродавецVL Nummus
Дата11 января 2025
СохранностьAU
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Aurea - 12 декабря 2024
ПродавецAurea
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Bertolami - 12 декабря 2024
ПродавецBertolami
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 ноября 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата29 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Rzeszowski DA - 10 ноября 2024
ПродавецRzeszowski DA
Дата10 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Stephen Album - 22 сентября 2024
ПродавецStephen Album
Дата22 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 17 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата17 июля 2024
СохранностьAU
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Hermes Auctions - 11 июля 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата11 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Rhenumis - 11 июля 2024
ПродавецRhenumis
Дата11 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Katz - 28 июня 2024
ПродавецKatz
Дата28 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Hermes Auctions - 18 июня 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата18 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Цена
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Швейцария 10 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 10 франков 1913 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 франков 1913 года "Вренели" с буквами B составляет 270 USD. В монете содержится 2,9032 гр чистого золота, поэтому ниже 342,49 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1913 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 10 франков 1913 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1913 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 10 франков 1913 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
