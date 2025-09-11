flag
10 франков 1912 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 10 франков 1912 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 10 франков 1912 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC200,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал10 франков
  • Год1912
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 10 франков 1912 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3067 проданному на аукционе SINCONA AG за 7102 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 марта 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 11 января 2025
ПродавецVL Nummus
Дата11 января 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Aurea - 12 декабря 2024
ПродавецAurea
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Hermes Auctions - 25 июня 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата25 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Astarte S.A. - 9 июня 2024
ПродавецAstarte S.A.
Дата9 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Numisbalt - 11 февраля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата11 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе InAsta - 8 февраля 2024
ПродавецInAsta
Дата8 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Via - 18 декабря 2023
ПродавецVia
Дата18 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 17 сентября 2023
ПродавецAuctiones
Дата17 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 18 июня 2023
ПродавецAuctiones
Дата18 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Heritage - 18 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Davissons Ltd. - 17 мая 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 10 франков 1912 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 22 апреля 2023
ПродавецVL Nummus
Дата22 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 10 франков 1912 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 франков 1912 года "Вренели" с буквами B составляет 240 USD. В монете содержится 2,9032 гр чистого золота, поэтому ниже 342,49 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1912 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 10 франков 1912 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1912 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 10 франков 1912 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

