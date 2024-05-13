flag
10 франков 1911 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 10 франков 1911 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 10 франков 1911 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал10 франков
  • Год1911
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 10 франков 1911 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2659 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.

Швейцария 10 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Wójcicki - 3 августа 2025
Швейцария 10 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Wójcicki - 3 августа 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 августа 2025
СохранностьXF
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Швейцария 10 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 15 июня 2025
ПродавецAuctiones
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
468 $
Цена в валюте аукциона 380 CHF
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 10 франков 1911 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 10 франков 1911 года "Вренели" с буквами B составляет 490 USD для регулярного чекана и 420 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 2,9032 гр чистого золота, поэтому ниже 342,49 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 франков 1911 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 10 франков 1911 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 франков 1911 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 10 франков 1911 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

