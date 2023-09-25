flag
Штольберг-ВернигеродеПериод:1818-1824 1818-1824

Дукат 1818 года "Золотая свадьба" (Штольберг-Вернигероде, Кристиан Фредерик)

Аверс монеты - Дукат 1818 года "Золотая свадьба" - цена золотой монеты - Штольберг-Вернигероде, Кристиан ФредерикРеверс монеты - Дукат 1818 года "Золотая свадьба" - цена золотой монеты - Штольберг-Вернигероде, Кристиан Фредерик

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,5 гр
  • Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Тираж UNC308

Описание

  • СтранаШтольберг-Вернигероде
  • ПериодКристиан Фредерик
  • НоминалДукат
  • Год1818
  • ПравительКристиан Фредерик (Граф Штольберг-Вернигероде)
  • Монетный дворКлаусталь
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
График аукционных продаж Дукат 1818 года "Золотая свадьба" - цена золотой монеты - Штольберг-Вернигероде, Кристиан Фредерик
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Штольберг-Вернигеродской монеты дукат 1818 года "Золотая свадьба". Это золотая монета периода Кристиана Фредерика. Рекорд цены принадлежит лоту 24335 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4920 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
2719 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Busso Peus - 26 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
2789 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Heritage - 11 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Varesi - 24 января 2021
ПродавецVaresi
Дата24 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата30 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 15 марта 2019
ПродавецKünker
Дата15 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 19 июля 2018
ПродавецKünker
Дата19 июля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 21 июня 2018
ПродавецKünker
Дата21 июня 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 21 июня 2018
ПродавецKünker
Дата21 июня 2018
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе SINCONA - 25 октября 2017
ПродавецSINCONA
Дата25 октября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 29 сентября 2017
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 29 сентября 2017
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе HIRSCH - 21 сентября 2017
ПродавецHIRSCH
Дата21 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 30 сентября 2016
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Künker - 23 июня 2016
ПродавецKünker
Дата23 июня 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Westfälische - 24 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе Gärtner - 21 ноября 2014
ПродавецGärtner
Дата21 ноября 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Штольберг-Вернигероде Дукат 1818 "Золотая свадьба" на аукционе WAG - 30 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата30 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Кристиана Фредерика дукат 1818 года "Золотая свадьба"?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты дукат 1818 года "Золотая свадьба" составляет 2200 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 375,71 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1818 года "Золотая свадьба"?

Информация о текущей стоимости Штольберг-Вернигеродской монеты дукат 1818 года "Золотая свадьба" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1818 года "Золотая свадьба"?

Для продажи дукат 1818 года "Золотая свадьба" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Штольберг-ВернигеродеКаталог монет Кристиана ФредерикаМонеты Штольберг-Вернигероде 1818 годаВсе Штольберг-Вернигеродские монетыШтольберг-Вернигеродские золотые монетыШтольберг-Вернигеродские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы