Дукат 1818 года "Золотая свадьба" (Штольберг-Вернигероде, Кристиан Фредерик)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,5 гр
- Чистого золота (0,111 oz) 3,451 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртРубчатый
- Тираж UNC308
Описание
- СтранаШтольберг-Вернигероде
- ПериодКристиан Фредерик
- НоминалДукат
- Год1818
- ПравительКристиан Фредерик (Граф Штольберг-Вернигероде)
- Монетный дворКлаусталь
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Штольберг-Вернигеродской монеты дукат 1818 года "Золотая свадьба". Это золотая монета периода Кристиана Фредерика. Рекорд цены принадлежит лоту 24335 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4920 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
Сколько стоит золотая монета Кристиана Фредерика дукат 1818 года "Золотая свадьба"?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты дукат 1818 года "Золотая свадьба" составляет 2200 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 375,71 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1818 года "Золотая свадьба"?
Информация о текущей стоимости Штольберг-Вернигеродской монеты дукат 1818 года "Золотая свадьба" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету дукат 1818 года "Золотая свадьба"?
Для продажи дукат 1818 года "Золотая свадьба" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.