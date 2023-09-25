Дукат 1818 года "Золотая свадьба" (Штольберг-Вернигероде, Кристиан Фредерик)

Сколько стоит золотая монета Кристиана Фредерика дукат 1818 года "Золотая свадьба"? По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты дукат 1818 года "Золотая свадьба" составляет 2200 USD. В монете содержится 3,451 гр чистого золота, поэтому ниже 375,71 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1818 года "Золотая свадьба"? Информация о текущей стоимости Штольберг-Вернигеродской монеты дукат 1818 года "Золотая свадьба" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.