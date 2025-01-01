flag
Штольберг-ВернигеродеПериод:1818-1824 1818-1824

Памятные монеты Дукат Кристиана Фредерика - Штольберг-Вернигероде

type-coin
type-coin

Дукат 1818

Золотая свадьба
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1818308033
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Штольберг-ВернигеродеКаталог монет Кристиана ФредерикаВсе Штольберг-Вернигеродские монетыШтольберг-Вернигеродские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы