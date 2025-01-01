Каталог
Штольберг-Вернигероде
Период:
1818-1824
1818-1824
Кристиан Фредерик
1818-1818
Генрих XII
1824-1824
Главная
Каталог
Цена монет Штольберг-Вернигероде
Кристиан Фредерик
Дукат
Памятные монеты Дукат Кристиана Фредерика - Штольберг-Вернигероде
Дукат 1818
Золотая свадьба
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1818
308
0
33
