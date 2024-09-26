Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 320 реалов 1812 года M RS. Медь (Испания, Жозеф Бонапарт)
Разновидность: Медь
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 27 гр
- Диаметр 35 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 320 реалов
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 320 реалов 1812 года со знаком M RS. Медь. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 470 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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- Aureo & Calicó (1)
Где продать?
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