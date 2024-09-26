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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 320 реалов 1812 года M RS. Медь (Испания, Жозеф Бонапарт)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 320 реалов 1812 года M RS Медь - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - Пробные 320 реалов 1812 года M RS Медь - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 27 гр
  • Диаметр 35 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 320 реалов
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 320 реалов 1812 года со знаком M RS. Медь. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 470 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
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Испания 320 реалов 1812 M RS (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 320 реалов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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