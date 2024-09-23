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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные монеты 320 реалов Жозефа Бонапарта - Испания

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320 реалов 1812 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1812 M RS Медь 0 1
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