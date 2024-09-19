Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 5 сентимо 1937 года. Медь (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 5 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 5 сентимо 1937 года. Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1600 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- Jesús Vico (2)
- Soler y Llach (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Где продать?
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