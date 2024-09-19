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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 5 сентимо 1937 года. Медь (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 5 сентимо 1937 года Медь - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 сентимо 1937 года Медь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 5 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 5 сентимо 1937 года. Медь. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1076 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1600 EUR. Торги состоялись 9 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Soler y Llach (1)
Испания 5 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Испания 5 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность AU
Цена
1621 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Испания 5 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Jesús Vico - June 12, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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