Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 5 сентимо 1937 года. Латунь (Испания, II Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Латунь
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 5 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 5 сентимо 1937 года. Латунь. Это латунная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2021.
Сохранность
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