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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Диаметр 20 мм (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь. Диаметр 20 мм

Аверс монеты - Пробные 25 сентимо 1937 года Медь Диаметр 20 мм - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 25 сентимо 1937 года Медь Диаметр 20 мм - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Диаметр 20 мм. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1919 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
Испания 25 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 25 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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