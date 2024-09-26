Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Диаметр 20 мм (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь. Диаметр 20 мм
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 25 сентимо 1937 года. Медь. Диаметр 20 мм. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 2200 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Aureo & Calicó (1)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1919 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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