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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 25 сентимо 1937 года. Латунь (Испания, II Республика)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,5 гр
  • Диаметр 25 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 25 сентимо
  • Год 1937
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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