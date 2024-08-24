Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 25 сентимо 1937 года. Латунь (Испания, II Республика)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 6,5 гр
- Диаметр 25 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 25 сентимо
- Год 1937
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 25 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск