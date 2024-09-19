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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 10 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)

Аверс монеты - Пробные 10 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробные 10 сентимо 1937 года - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,35 гр
  • Диаметр 22 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 10 сентимо
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 10 сентимо 1937 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 942 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1694 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 10 сентимо 1937 (Пробные) на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 сентимо 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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