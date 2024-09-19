Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 10 сентимо 1937 года (Испания, II Республика)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,35 гр
- Диаметр 22 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 10 сентимо
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 10 сентимо 1937 года. Это медная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 942 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Soler y Llach (1)
Где продать?
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