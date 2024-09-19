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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробная 1 песета 1937 года. Никель (Испания, II Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробная 1 песета 1937 года Никель - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - Пробная 1 песета 1937 года Никель - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 1 песета
  • Год 1937
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1937 года. Никель. Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе CoinsNB за 15 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
Испания 1 песета 1937 (Пробная) на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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