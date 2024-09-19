Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробная 1 песета 1937 года. Никель (Испания, II Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Никель
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 1 песета
- Год 1937
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробная 1 песета 1937 года. Никель. Это никелевая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1048 проданному на аукционе CoinsNB за 15 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
Где продать?
Для продажи 1 песета 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск