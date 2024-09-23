5 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это цинковая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2011.

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