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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)

Аверс монеты - 5 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика Реверс монеты - 5 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 5 сентимо
  • Год без года (1936-1939)
  • Монетный двор Нульес
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это цинковая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2011.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Stephen Album (1)
Испания 5 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Stephen Album - January 19, 2013
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2013
Сохранность UNC
Цена
Испания 5 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 5 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 сентимо 1936 "Нульес" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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