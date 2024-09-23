Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо без года (1936-1939) "Нульес" (Испания, II Республика)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 5 сентимо
- Год без года (1936-1939)
- Монетный двор Нульес
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо без года (1936-1939) года "Нульес". Это цинковая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2011.
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