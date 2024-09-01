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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 песеты 1937 года "Эускади". Медь (Испания, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 2 песеты 1937 года "Эускади" Медь - цена монеты - Испания, II Республика
Реверс монеты - 2 песеты 1937 года "Эускади" Медь - цена монеты - Испания, II Республика

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период II Республика
  • Номинал 2 песеты
  • Год 1937
  • Монетный двор Эускади
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 песеты 1937 "Эускади" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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