Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 песеты 1937 года "Эускади". Медь (Испания, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период II Республика
- Номинал 2 песеты
- Год 1937
- Монетный двор Эускади
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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