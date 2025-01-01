flag
Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845 A
Средняя цена2200 $
Продажи
0110
Категория
Год
Поиск