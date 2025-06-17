Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
2 талера 1845 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC8,600
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал2 талера
- Год1845
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе MDC Monaco за 13000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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123...6
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