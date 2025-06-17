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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

2 талера 1845 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 2 талера 1845 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8,600

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал2 талера
  • Год1845
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 422 проданному на аукционе MDC Monaco за 13000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
896 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Russiancoin - 29 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата29 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1109 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе HIRSCH - 5 мая 2023
ПродавецHIRSCH
Дата5 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Stack's - 15 января 2023
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1845 A на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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