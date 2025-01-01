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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841 A
Средняя цена1200 $
Продажи
075
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