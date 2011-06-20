flag
Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

2 талера 1841 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 2 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,300

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал2 талера
  • Год1841
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 2 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1913 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 10 апреля 2025
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата10 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
1256 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 27 марта 2024
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата27 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
ПродавецCOINSNET
Дата24 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Auction World - 16 июля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2022
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2022
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Reinhard Fischer - 26 сентября 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата26 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 5 июля 2020
ПродавецWAG
Дата5 июля 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Nihon - 9 декабря 2018
ПродавецNihon
Дата9 декабря 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шварцбург-ЗондерсгаузенаКаталог монет Гюнтера Фридриха Карла IIМонеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1841 годаВсе Шварцбург-Зондерсгаузенские монетыШварцбург-Зондерсгаузенские серебряные монетыШварцбург-Зондерсгаузенские монеты номиналом 2 талераНумизматические аукционы