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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859
Средняя цена230 $
Продажи
0136

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1859
Средняя цена6 $
Продажи
05
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