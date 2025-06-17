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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1859 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • НоминалТалер
  • Год1859
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 30908 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
1109 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Pesek Auctions - 15 апреля 2025
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Pesek Auctions - 15 апреля 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 апреля 2025
СохранностьSP67 PCGS
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Numisbalt - 17 ноября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата17 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 октября 2024
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Numimarket - 14 мая 2024
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Numimarket - 14 мая 2024
ПродавецNumimarket
Дата14 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Künker - 29 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Marciniak - 8 февраля 2024
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1859 на аукционе Marciniak - 8 февраля 2024
ПродавецMarciniak
Дата8 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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