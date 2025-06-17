Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Талер 1859 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC6,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- НоминалТалер
- Год1859
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 30908 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата20 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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123...7
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