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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1855 года

Медные монеты

Аверс
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1/8 крейцера 1855
Средняя цена60 $
Продажи
022
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