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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/8 крейцера 1855 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/8 крейцера 1855 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/8 крейцера 1855 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,56 - 0,71 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC24,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/8 крейцера
  • Год1855
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/8 крейцера 1855 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 2112 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 120 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе WDA - MiM - 28 ноября 2024
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе WDA - MiM - 28 ноября 2024
ПродавецWDA - MiM
Дата28 ноября 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS63 BN PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьUNC
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Kroha - 29 октября 2022
ПродавецKroha
Дата29 октября 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Künker - 24 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьUNC
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьAU
Цена
******
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1855 на аукционе Teutoburger - 2 июня 2012
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2012
СохранностьUNC
Цена
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