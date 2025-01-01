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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1839 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 крейцера 1839
Средняя цена210 $
Продажи
02
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