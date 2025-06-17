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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

3 крейцера 1839 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 3 крейцера 1839 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 3 крейцера 1839 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC155,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал3 крейцера
  • Год1839
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1839 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 160 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1839 на аукционе Frühwald - 27 октября 2012
ПродавецFrühwald
Дата27 октября 2012
СохранностьUNC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1839 на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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