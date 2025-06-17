Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
3 крейцера 1839 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC155,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал3 крейцера
- Год1839
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1839 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 160 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.
Сохранность
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