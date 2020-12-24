flag
Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/4 крейцера 1860 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1860 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/4 крейцера 1860 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,1 - 1,34 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,939,760

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1860
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1860 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1860 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1860 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1860 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1860 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1860 на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1860 на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1860 на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шварцбург-РудольштадтКаталог монет Фридриха ГюнтераМонеты Шварцбург-Рудольштадт 1860 годаВсе Шварцбург-Рудольштадтские монетыШварцбург-Рудольштадтские медные монетыШварцбург-Рудольштадтские монеты номиналом 1/4 крейцераНумизматические аукционы