Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/4 крейцера 1857 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,1 - 1,34 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,939,760
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/4 крейцера
- Год1857
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1857 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1071 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 2 сентября 2021.
Сохранность
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Где продать?
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