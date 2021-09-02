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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/4 крейцера 1857 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1857 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/4 крейцера 1857 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,1 - 1,34 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,939,760

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1857
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1857 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1071 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 2 сентября 2021.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 14 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 15 октября 2020
ПродавецRussiancoin
Дата15 октября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 30 апреля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата30 апреля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 5 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата5 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 12 декабря 2019
ПродавецRussiancoin
Дата12 декабря 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 19 сентября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата19 сентября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 30 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата30 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1857 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

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