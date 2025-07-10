Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
Талер 1867 года (Шварцбург-Рудольштадт, Альберт)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC13,151
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодАльберт
- НоминалТалер
- Год1867
- ПравительАльберт (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (213)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1867 года. Это серебряная монета периода Альберта. Рекорд цены принадлежит лоту 24809 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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