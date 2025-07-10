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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Талер 1867 года (Шварцбург-Рудольштадт, Альберт)

Аверс монеты - Талер 1867 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, АльбертРеверс монеты - Талер 1867 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Альберт

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC13,151

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодАльберт
  • НоминалТалер
  • Год1867
  • ПравительАльберт (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (213)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты Талер 1867 года. Это серебряная монета периода Альберта. Рекорд цены принадлежит лоту 24809 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьAU
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
ПродавецCOINSNET
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе WCN - 31 октября 2024
ПродавецWCN
Дата31 октября 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
ПродавецNumimarket
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Numimarket - 14 мая 2024
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Numimarket - 14 мая 2024
ПродавецNumimarket
Дата14 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
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Где купить?
Шварцбург-Рудольштадт Талер 1867 на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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