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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Серебряные монеты Талер Альберта - Шварцбург-Рудольштадт

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Талер 1867

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
186713,1511214
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