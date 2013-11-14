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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/4 крейцера 1868 года (Шварцбург-Рудольштадт, Альберт)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1868 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, АльбертРеверс монеты - 1/4 крейцера 1868 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Альберт

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,1 - 1,34 гр
  • Диаметр17,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC96,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодАльберт
  • Номинал1/4 крейцера
  • Год1868
  • ПравительАльберт (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворМюнхен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1868 года. Это медная монета периода Альберта. Рекорд цены принадлежит лоту 3365 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1868 на аукционе Katz - 19 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата19 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1868 на аукционе Katz - 15 октября 2023
ПродавецKatz
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1868 на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/4 крейцера 1868 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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