Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/4 крейцера 1868 года (Шварцбург-Рудольштадт, Альберт)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,1 - 1,34 гр
- Диаметр17,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC96,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодАльберт
- Номинал1/4 крейцера
- Год1868
- ПравительАльберт (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворМюнхен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/4 крейцера 1868 года. Это медная монета периода Альберта. Рекорд цены принадлежит лоту 3365 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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