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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Медные монеты 1/4 крейцера Альберта - Шварцбург-Рудольштадт

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1/4 крейцера 1868

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
186896,00004
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