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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1846 года

Серебряные монеты

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30 шиллингов 1846 VS
Средняя цена240 $
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03
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