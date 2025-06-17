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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1846 года VS (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1846 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1846 года VS - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC112,363

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1846
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворКопенгаген
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1846 года со знаком VS. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 5161 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 3400 DKK. Торги состоялись 16 апреля 2023.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1846 VS на аукционе Bruun Rasmussen - 16 апреля 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата16 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
502 $
Цена в валюте аукциона 3400 DKK
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1846 VS на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьXF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1846 VS на аукционе Heritage Eur - 28 ноября 2015
ПродавецHeritage Eur
Дата28 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
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