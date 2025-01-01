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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1845 года

Серебряные монеты

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30 шиллингов 1845 FF
Средняя цена280 $
Продажи
05
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