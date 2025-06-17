Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
30 шиллингов 1845 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Bruun Rasmussen
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес14,447 гр
- Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC124,744
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал30 шиллингов
- Год1845
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1845 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 805 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.
Сохранность
Где продать?
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