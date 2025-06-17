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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1845 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1845 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1845 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC124,744

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1845
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1845 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 805 EUR. Торги состоялись 12 мая 2020.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1845 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 31 марта 2024
ПродавецBruun Rasmussen
Дата31 марта 2024
СохранностьXF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 2400 DKK
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1845 FF на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1845 FF на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1845 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 12 мая 2020
ПродавецBruun Rasmussen
Дата12 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1845 FF на аукционе Bruun Rasmussen - 8 мая 2018
ПродавецBruun Rasmussen
Дата8 мая 2018
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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