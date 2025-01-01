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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1831 года

Серебряные монеты

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16 шиллингов 1831 IFF
Средняя цена320 $
Продажи
045
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