Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
16 шиллингов 1831 года IFF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,214 гр
- Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC197,688
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал16 шиллингов
- Год1831
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 16 шиллингов 1831 года со знаком IFF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1586 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1200 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
Где продать?
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