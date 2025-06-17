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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

16 шиллингов 1831 года IFF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

Аверс монеты - 16 шиллингов 1831 года IFF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIРеверс монеты - 16 шиллингов 1831 года IFF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,214 гр
  • Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC197,688

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал16 шиллингов
  • Год1831
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 16 шиллингов 1831 года со знаком IFF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1586 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1200 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Katz - 19 июня 2025
ПродавецKatz
Дата19 июня 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 121 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Stack's - 14 марта 2025
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Stack's - 14 марта 2025
ПродавецStack's
Дата14 марта 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 27 августа 2024
ПродавецBAC
Дата27 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 20 февраля 2024
ПродавецBAC
Дата20 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 18 октября 2023
ПродавецBAC
Дата18 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Künker - 7 октября 2022
ПродавецKünker
Дата7 октября 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 8 июня 2022
ПродавецBAC
Дата8 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Heritage - 5 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата5 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 26 января 2022
ПродавецBAC
Дата26 января 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Münzen Gut-Lynt - 19 сентября 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата19 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 21 июля 2021
ПродавецBAC
Дата21 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1831 IFF на аукционе BAC - 10 февраля 2021
ПродавецBAC
Дата10 февраля 2021
СохранностьVF
Цена

Где продать?

Для продажи 16 шиллингов 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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