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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1807 года

Серебряные монеты

Аверс
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Талер 1807 MF
Средняя цена330 $
Продажи
032
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