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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Талер 1807 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII)

Аверс монеты - Талер 1807 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIРеверс монеты - Талер 1807 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес28,893 гр
  • Чистого серебра (0,8128 oz) 25,2814 гр
  • Диаметр39 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC102,089

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VII
  • НоминалТалер
  • Год1807
  • ПравительКристиан VII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты Талер 1807 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Кристиана VII. Рекорд цены принадлежит лоту 5353 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Katz - 14 января 2024
ПродавецKatz
Дата14 января 2024
СохранностьUNC
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 411 EUR
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Dorotheum - 17 ноября 2023
ПродавецDorotheum
Дата17 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Stephen Album - 23 января 2022
ПродавецStephen Album
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Sonntag - 30 ноября 2021
ПродавецSonntag
Дата30 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Dorotheum - 26 ноября 2021
ПродавецDorotheum
Дата26 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Künker - 4 ноября 2021
ПродавецKünker
Дата4 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Gärtner - 12 октября 2021
ПродавецGärtner
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Stephen Album - 27 сентября 2020
ПродавецStephen Album
Дата27 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Künker - 26 марта 2020
ПродавецKünker
Дата26 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьAU
Цена
******
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Künker - 15 марта 2017
ПродавецKünker
Дата15 марта 2017
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Emporium Hamburg - 1 июля 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата1 июля 2016
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн Талер 1807 MF на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьНет оценки
Цена
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