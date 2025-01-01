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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Монеты Шаумбург-Липпе 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1860 B
Средняя цена490 $
Продажи
0198
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