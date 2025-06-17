Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
Талер 1860 года B (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC8,356
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- НоминалТалер
- Год1860
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (198)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Талер 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 31197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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