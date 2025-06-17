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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Талер 1860 года B (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1860 года B - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - Талер 1860 года B - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC8,356

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • НоминалТалер
  • Год1860
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (198)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Талер 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 31197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе WCN - 19 июня 2025
ПродавецWCN
Дата19 июня 2025
СохранностьXF
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
1485 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе WCN - 17 мая 2025
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе WCN - 17 мая 2025
ПродавецWCN
Дата17 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Gärtner - 19 февраля 2024
ПродавецGärtner
Дата19 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе CNG - 18 января 2024
ПродавецCNG
Дата18 января 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Rhenumis - 16 января 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Gorny & Mosch - 7 ноября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1860 B на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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