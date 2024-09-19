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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/3 талера 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/3 талера 1856 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1856
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Naumann - September 6, 2020
Продавец Naumann
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1856 F на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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