Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1856 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/3 талера
- Год 1856
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1856 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4314 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Höhn (6)
- Künker (5)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Naumann (1)
- Soler y Llach (1)
- Solidus Numismatik (2)
- Sonntag (2)
- WAG (3)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Naumann
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1/3 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск